Ce qu’il faut retenir de la onzième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

L’homme en feu du week-end

Déjà buteur dans la semaine à Toulouse, Estéban Lepaul est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour le Stade rennais. Privé de victoire depuis trop longtemps, cerné par les questions autour de l’avenir de son entraîneur Habib Beye, le club breton a pu s’en remettre à son buteur maison pour faire plier Strasbourg et chasser les doutes. Un tacle rageur pour couper un centre de Musa Al-Tamari, une finition pleine de sang-froid dans les six mètres et une frappe tout en spontanéité pour enfoncer le clou : voici le premier triplé du bonhomme en Ligue 1. L’ancien Angevin a totalement éclipsé Joaquín Panichelli, muet de l’autre côté du pré, et revient à une longueur de l’Argentin en tête du classement des buteurs (8 caramels contre 9). Rendez-vous le week-end prochain pour récupérer le fameux badge ?

Le sauveur du week-end

95 minutes, 28 tirs, une possession indécente et une question : comment percer ce fichu mur érigé par la défense niçoise sur la pelouse du Parc des Princes ? La réponse est venue d’un coup de casque rageur du décidément incompréhensible Gonçalo Ramos, venu délivrer la ville lumière au bout du temps additionnel. Un but sur corner, nouvelle force parisienne cette saison, qui a permis aux champions de France de l’emporter sur le fil, afin de conserver leur fauteuil de leader. Sur le plan personnel, l’attaquant portugais continue d’être une énigme : en grande difficulté en début de saison malgré plusieurs titularisations, très peu utilisé ces dernières semaines, il n’en reste pas moins le héros d’une nouvelle victoire acquise sur le gong après Barcelone.…

SF pour SOFOOT.com