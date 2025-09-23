Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end (prolongé) en L1.

La rencontre de la cinquième journée

Le lundi soir, le lendemain de fortes pluies, ils étaient quand même 66 190 spectateurs au Vélodrome pour encourager l’Olympique de Marseille dans le Classique. Dans une ambiance à filer des acouphènes à n’importe qui, les Olympiens ont réalisé une excellente entame de match, ont ouvert le score, puis ont laissé le ballon au PSG, en proposant beaucoup de pressing et des transitions rapides. La frappe d’Achraf Hakimi, sauvée par Gerónimo Rulli en seconde période, aurait pu tout changer, mais le plan de Roberto De Zerbi a parfaitement fonctionné. Paris est resté sans marqué à l’extérieur en Ligue 1 depuis janvier 2023 et un match à Rennes, et voilà l’OM qui empoche sa première victoire à domicile contre son ennemi en championnat depuis 14 ans. Et Nantes garde son record d’invincibilité de 1995 (au moins) une saison de plus.

SF pour SOFOOT.com