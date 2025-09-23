 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 10:28

Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1

Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1

Les tops et les flops du week-end (prolongé) en L1.

La rencontre de la cinquième journée

Le lundi soir, le lendemain de fortes pluies, ils étaient quand même 66 190 spectateurs au Vélodrome pour encourager l’Olympique de Marseille dans le Classique. Dans une ambiance à filer des acouphènes à n’importe qui, les Olympiens ont réalisé une excellente entame de match, ont ouvert le score, puis ont laissé le ballon au PSG, en proposant beaucoup de pressing et des transitions rapides. La frappe d’Achraf Hakimi, sauvée par Gerónimo Rulli en seconde période, aurait pu tout changer, mais le plan de Roberto De Zerbi a parfaitement fonctionné. Paris est resté sans marqué à l’extérieur en Ligue 1 depuis janvier 2023 et un match à Rennes, et voilà l’OM qui empoche sa première victoire à domicile contre son ennemi en championnat depuis 14 ans. Et Nantes garde son record d’invincibilité de 1995 (au moins) une saison de plus.

➡️Parier sur la prochaine journée de Ligue 1 avec Betsson…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deschamps charrie DJ Snake après la victoire de l'OM
    Deschamps charrie DJ Snake après la victoire de l'OM
    information fournie par So Foot 23.09.2025 11:48 

    Une rencontre entre deux habitués du Stade de France. Présent à la cérémonie du Ballon d’or pour assister au sacre d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps est arrivé sur son 31 au micro de la Chaine L’Équipe. Pendant qu’il évoquait la carrière du lauréat 2025, le sélectionneur ... Lire la suite

  • Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or
    Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or
    information fournie par So Foot 23.09.2025 11:39 

    Dix Ballons d’or à eux trois. Ousmane Dembélé a rejoint le cercle des Ballons d’or , vingt ans après Ronaldinho, qui lui a remis le trophée ce lundi soir. Le Brésilien, lui aussi passé par le FC Barcelone et le PSG, a désormais comme Dembouz remporté le triplé ... Lire la suite

  • Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo
    Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo
    information fournie par So Foot 23.09.2025 11:15 

    Moment de liesse attendu, moment de chaos servi. Au coup de sifflet final du Classique ce lundi soir, remporté par l’OM face au PSG (1-0), quatorze ans après la dernière victoire phocéenne à domicile en championnat, la communion avec le Vélodrome a failli virer ... Lire la suite

  • Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
    Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
    information fournie par So Foot 23.09.2025 10:47 

    Le padre a la mine déconfite. Vainqueur du trophée Kopa et deuxième du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal a vécu une soirée riche en émotions ce lundi. Après sa saison exceptionnelle, le prodige espagnol est resté assis au premier rang du théâtre du Châtelet lorsque ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank