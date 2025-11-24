 Aller au contenu principal
Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 09:21

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Le carton du week-end

Existe-t-il meilleure manière de démarrer un week-end que d’aller coller une fessée à un rival historique sur sa pelouse, avant de regarder tranquillement ses concurrents directs s’écharper pendant deux jours ? Ce sont exactement les 48 heures qu’ont vécues les Marseillais, en démonstration à Nice (1-5). Avec en prime trois attaquants à la fois buteurs et auteurs d’une prestation de grande qualité, histoire d’engranger un maximum de confiance. Un récital qui leur aura permis de passer une journée dans la peau du leader en attendant de voir le PSG remettre les choses au clair, mais qui confirme surtout qu’il pourrait bien y avoir match cette saison, en haut de notre championnat.

Le goleador inattendu du week-end

Une lutte à laquelle pourrait s’inviter Lens, toujours sur les talons des deux cadors après une nouvelle démonstration de force contre Strasbourg (1-0). Un succès acquis grâce à un gamin de 20 ans, défenseur international burkinabè encore inconnu du grand public il y a quelques semaines : Ismaëlo Ganiou. Alors que Florian Thauvin et compagnie ont longtemps buté sur le géant Mike Penders, ce pur produit du centre de formation lensois est venu faire la différence à la tombée d’un coup franc en seconde période. Une magnifique manière de sortir de l’anonymat.…

