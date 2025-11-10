 Aller au contenu principal
Ce qu’il faut retenir de la 12e journée de Ligue 1
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 09:46

Les tops et les flops du week-end de Ligue 1.

Le joueur du week-end

Emmanuel Emegha n’avait pas joué en Ligue 1 depuis un mois et demi. Entre-temps, Strasbourg a poursuivi sa marche en avant, Joaquín Panichelli a montré qu’il était plus qu’un remplaçant et la Meinau a enfin fini ses travaux. L’occasion était donc belle pour que le capitaine alsacien remette les points sur les i. Contre un Lille fatigué, le Néerlandais a marqué un doublé sur les deux seuls tirs cadrés de son équipe (2-1). Le premier sur une sortie manquée de Berke Özer, le second sur une passe décisive malheureuse d’Olivier Giroud. Strasbourg est quatrième de Ligue 1. Mieux : avec 22 points, il affiche son plus haut total après 12 matchs depuis la saison 1978-1979. Les anciens se souviennent d’une belle année.

La série du week-end

On aurait pu citer Rennes, vainqueur du Paris FC vendredi (1-0), qui enchaîne une deuxième victoire pour la première fois depuis avril, mais aussi Le Havre, qui n’a pas perdu depuis quatre matchs après son nul contre Nantes (1-1), mais Metz a fait fort. En renversant des tristes Niçois (2-1), les joueurs de Stéphane Le Mignan enregistrent une troisième victoire consécutive. Ils n’avaient pas vécu une telle série en Ligue 1 depuis 2021. Alors qu’ils étaient promis à la Ligue 2 il y a dix jours, les Messins sortent de la zone de relégation. Ils passent la trêve à la 14 e place.…

Sport
