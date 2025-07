Ce PSG n'a pas besoin d'un Ballon d'or

Depuis qu'il a enfin remporté la Ligue des champions, le PSG a vu s'immiscer le débat autour du Ballon d'Or un peu partout, un peu tout le temps, et finalement, l'overdose est déjà là. Louée pour son collectif impressionnant, bien huilé par Luis Enrique, la formation parisienne n'a pas besoin de ces débats futiles.

Le PSG est-il en train de revivre un remake de France 2018 ? Depuis la finale de C1, le Ballon d’or n’a de cesse de peser dans les débats autour du PSG. Le trophée, remis à la fin du mois de septembre, devrait logiquement – et le parcours au Mondial des clubs va également dans ce sens – atterrir dans l’armoire à trophée d’un Parisien. Mais lequel ? Telle est la question et plus vite celle-ci aura trouvé sa réponse, plus vite, les Franciliens pourront passer à autre chose. Car ce débat est plus polluant qu’autre chose et fait parfois presque passer le terrain au second plan.

Dès la parade sur les Champs-Élysées, Marquinhos lançait la campagne promo du Ous’, alors que la question a fait le tour du dernier rassemblement des Bleus, vent debout ou presque contre le rival Lamine Yamal avant d’affronter… l’Espagne. Il n’y a ensuite eu besoin que de quelques heures pour que le monde du ballon rond ne replace Vitinha dans la course après le succès du Portugal en Ligue des nations, ou encore Nuno Mendes, dont la prestation devant le même Yamal a pu chambouler les cœurs. Vous sentez l’odeur volatile de la culture de l’instant ? En bref, depuis que Paris a mis l’Europe à ses pieds, tout le monde veut lui placer le Ballon d’or entre les mains, sans préciser lesquelles. Une patate chaude qui n’en finit plus d’être refilée, puisque les Parisiens comptent en effet dans leurs rangs au moins quatre candidats légitimes à la récompense individuelle ultime avec Ousmane Dembélé, Vitinha, Gigio Donnarumma ou encore Achraf Hakimi.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com