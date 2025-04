information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 12:38

Ce PSG embarque-t-il tout le monde ?

Alors que se poursuit son joli parcours européen, le Paris Saint-Germain semble doucement créer une vague de soutien français. Un sentiment nouveau pour un club souvent mal-aimé loin de la capitale.

Sauf improbable et inexplicable retournement de situation, le Paris Saint-Germain devrait valider son ticket pour les demi-finales de Ligue des champions, mardi prochain à Birmingham. C’est un fait. Beau vainqueur d’Aston Villa, au score et dans le jeu, ce mercredi (3-1), le PSG poursuit en effet sa folle dynamique édition 2025, en torpillant chacun de ses adversaires. Mais au-delà du sportif, qu’en est-il de l’élan populaire ? Jamais vraiment apprécié, et encore moins depuis son rachat par QSI, Paris semble pourtant doucement gagner les cœurs de l’Hexagone.

Adil Rami, ancien Marseillais est lui aussi tombé amoureux de notre PSG 🤩❤️💙 pic.twitter.com/xSEyW3tJI2…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com