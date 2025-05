Ce n’est que Partey remise

À l’issue des 90 premières minutes entre Arsenal et le PSG mardi dernier à l’Emirates, une certitude flottait : l’absence de Thomas Partey a pesé lourd. Suspendu pour une accumulation de cartons en Ligue des champions, le Ghanéen a vu ses coéquipiers s’incliner 1-0, sur un but d’Ousmane Dembélé. Depuis, son nom revient dans toutes les bouches comme s’il était le facteur X pour tout renverser au retour. Vraiment ?

Depuis une semaine, on nous le présente comme une évidence, sans discussion possible : le retour de Thomas Partey va changer le combat du milieu. Le Ghanéen stabilisera les Gunners et redonnera des couleurs à Rice et Ødegaard. Point d’appui et rampe de lancement, Partey est vu comme le garant d’un pressing retrouvé, d’un axe verrouillé, d’une formation équilibrée, d’une équipe capable de tenir tête au PSG.

Pas de bon Rice sans Partey

Alan Shearer va même plus loin dans The Rest Is Football , podcast de Gary Lineker : « Je ne suis pas sûr que Dembélé ait autant d’espaces dans les trois premières minutes si Partey joue. » Pour l’ancien buteur de Newcastle, le Ghanéen « permet aux joueurs offensifs d’avancer. Sans lui, tu perds deux joueurs, car tu perds aussi Rice. » À l’Emirates, le milieu anglais avait effectivement dû jouer un cran plus bas, pour suppléer son coéquipier au poste de sentinelle. Un poste où le meilleur buteur d’Arsenal sur les matchs à élimination directe est un poil moins influent qu’en position de milieu relayeur.…

Célien Vauthier pour SOFOOT.com