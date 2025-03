« Ce match n’est pas un Classico », lance Roberto De Zerbi après PSG-OM

Un écart trop grand ?

En conférence de presse après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (3-1), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi s’est lancé dans une tirade pour le moins intéressante, dans laquelle il explique que la notion de « Classico » n’existe pas dans la réalité et n’est qu’une formule utilisée par les journalistes. « Quand j’étais jeune, l’OM était au-dessus, et le PSG n’existait pas. C’est vous qui appelez ce match un Classico. Ce n’est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec eux. Aujourd’hui, il n’y a plus de rivalité car le PSG a un budget bien supérieur, il est hors catégorie. L’OM est le club le plus important de France et je continue de le dire » , a soufflé l’Italien, avant de demander à son audience si quelqu’un pensait qu’il avait tort, sans être repris.…

AL pour SOFOOT.com