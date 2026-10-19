Ce match de quatrième division espagnole est tombé à l'eau
Qui est chaud pour un water-polo ? Franchement, quand un terrain de football est inondé, les joueurs pourraient enfiler leurs plus beaux maillots de bain. Et cela aurait dû être le cas en quatrième division espagnole, où la Peña Deportiva recevait l’UCAM Murcia CF en fin de week-end. Mais les hôtes, basés sur l’île d’Ibiza, auraient pu prévenir les visiteurs et annuler le déplacement sur l’île quand on voit les clichés de l’inondation.Post Instagram Voir sur instagram.com
L’arbitre n’était pas sur
Le rectangle vert est submergé d’eau, au point de prendre des airs de un marécage amazonien. La pelouse… quelle pelouse ? À ce stade-là, on parle de bassin olympique. Ceux où Léon Marchand pulvérise record sur record. Il fallait tout de même tester la qualité du terrain. Et pour cela, l’arbitre de la rencontre a dû réaliser le test du rebond de la balle … juste pour la forme.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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