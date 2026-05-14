Ce joueur du Mans a connu quatre montées cette saison

Une saison, deux clubs, quatre titres. Voici un court résumé de la folle saison de Mathis Hamdi , défenseur du Mans, officiellement promu en Ligue 1. Celle-ci a commencé à Troyes, avant un transfert hivernal dans la Sarthe. Titularisé à la fois en pro et dans la réserve des deux équipes, le joueur a donc participé aux montées des deux clubs dans l’élite, mais aussi à celle des deux réserves troyennes et mancelles (respectivement en N2 et en N3) !

Interrogé sur cette folle statistique lors de la célébration de la montée au stade Marie-Marvingt ce mercredi, qui semble être un record, Hamdi lui-même s’amuse de cette situation rarissime : « Je pense que je le referai plus jamais. C’est une dinguerie en vrai », a-t-il réagi. La réalité du terrain est cependant autre pour le joueur de 22 ans.…

TJ pour SOFOOT.com