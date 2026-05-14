« Une relation toxique » : Les supporters de l'OM en dépression

Aussi cauchemardesque sur le terrain qu’en coulisses, l’exercice 2025-2026 de l’Olympique de Marseille tend également à laisser des traces chez ses suiveurs les plus fervents. Pour certains, qui ont pourtant tout vécu ou presque en bleu et blanc, la déprime provoquée par le mauvais film de cette saison atteint même des sommets. Paroles de supporters encore plus usés que leurs joueurs.

Il existe, à Marseille, des légendes urbaines plus ou moins vérifiables. Si celle selon laquelle la météo se montre capricieuse après chaque contre-performance de l’OM tient de la galéjade, il reste en revanche beaucoup plus aisé de constater que, dans cette ville où le football se vit avec excès, l’actualité du club infuse sur les humeurs. Ces dernières semaines, les mines grises ont tendance à s’étirer au-delà des mauvais résultats et des lendemains qui déchantent. La faute à un (grand) cirque devenu trop permanent et à une (nouvelle) saison d’espoirs déchus. Celle de trop ? Chez de nombreux supporters, y compris de très longue date, elle a en tout cas entraîné une lassitude, un détachement, voire un désarroi jamais ressenti auparavant. Au point, parfois, d’amener une réflexion sur la relation qu’ils entretiennent avec leur club de cœur et, dans son sillage – et malgré un syndrome de Stockholm assumé qui les amènera à rempiler dès le mois d’août –, le besoin de prendre un peu de distance. Absents au Havre le week-end dernier et a priori muets ce dimanche pour la réception du Stade rennais, ils assument en effet vouloir se protéger.

« Le club ne respecte plus vraiment son peuple » – Lansky, 29 ans, Marseille

« Moi qui suis abonnée en virage, des saisons ratées, à l’OM, j’en ai connu. Là, il y avait cette promesse d’un projet construit, sur la durée et, finalement, on commet exactement les mêmes erreurs. On vire des mecs qui avaient ramené un peu de souffle au club, on casse une dynamique avant même de lui laisser le temps d’exister… Tout ça, c’est aussi malsain qu’un type qui te promet qu’il va changer mais dont les paroles ne sont jamais suivies d’actes. Moi, en tout cas, je considère qu’on s’est fait chier dessus en tant que supporters. Et cette saison, la fatigue a pris le dessus, clairement. Ça ne m’était jamais arrivé. J’ai commencé à prendre du recul vers janvier, février. J’ai même loupé des matchs sans culpabiliser, alors qu’avant, j’allais jusqu’à refuser des trucs pros, parfois très bien payés, pour donner ma priorité

Par Damien Guillou, à Marseille pour SOFOOT.com