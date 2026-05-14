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Deux cracks français nommés pour le trophée de meilleur jeune de Premier League
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 14:51

Deux cracks français nommés pour le trophée de meilleur jeune de Premier League

Deux cracks français nommés pour le trophée de meilleur jeune de Premier League

Instant cocorico ! Ce jeudi, la Premier League a dévoilé les noms des huit joueurs nommés pour le trophée de meilleur jeune de la saison. Parmi eux, deux Français : le Cityzen Rayan Cherki, et la belle surprise de Bournemouth Eli Junior Kroupi , tous deux nommés pour leur premier exercice dans le championnat anglais. Ils prétendront à cette distinction en compagnie de Mateus Fernandes (West Ham), Lewis Hall (Newcastle), Michael Kayode (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City) et Alex Scott (Bournemouth). Les votes, mélangés avec l’avis d’un jury d’experts, sont ouverts jusqu’à lundi prochain.

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TJ pour SOFOOT.com

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