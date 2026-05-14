Lionel Messi continue de se régaler en MLS
Sympa, la prépa pour le Mondial. Deuxième de conférence Est en MLS, l’Inter Miami s’est remis dans le bon sens en enchaînant deux victoires après un coup d’arrêt (une défaite contre Orlando et un nul contre New England Revolution). La dernière, obtenue cette nuit à Cincinnati (3-5), Miami la doit en grande partie à son homme à tout faire, Lionel Messi.
MESSI BRACE! ✨ A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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