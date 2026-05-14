 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Messi continue de se régaler en MLS
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 12:38

Lionel Messi continue de se régaler en MLS

Lionel Messi continue de se régaler en MLS

Sympa, la prépa pour le Mondial. Deuxième de conférence Est en MLS, l’Inter Miami s’est remis dans le bon sens en enchaînant deux victoires après un coup d’arrêt (une défaite contre Orlando et un nul contre New England Revolution). La dernière, obtenue cette nuit à Cincinnati (3-5), Miami la doit en grande partie à son homme à tout faire, Lionel Messi.

MESSI BRACE! ✨ A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank