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« Ce groupe a déjà écrit une histoire » : Le message de Lionel Messi avant la finale
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 11:52

« Ce groupe a déjà écrit une histoire » : Le message de Lionel Messi avant la finale

« Ce groupe a déjà écrit une histoire » : Le message de Lionel Messi avant la finale

Derniers encouragements. A quelques heures de la finale entre l’Espagne et l’Argentine, lors de laquelle l’ Albiceleste peut espérer décrocher une quatrième étoile, Lionel Messi a envoyé un message en forme de remerciements sur Instagram. Le champion du monde 2022, toujours en course pour le trophée du meilleur buteur de la Coupe du monde a tenu à rendre hommage à l’équipe qu’il continue de porter du haut de ses 39 ans.

« Le plus beau de toutes ces années, ce ne sont pas seulement les titres, mais le chemin pour y arriver : partager le quotidien de ce groupe, lutter ensemble, se relever dans les moments difficiles et savourer chaque étape du chemin, a posté l’attaquant, avant de dire « merci à chacun de [s]es coéquipiers, au staff et à tous ceux qui travaillent chaque jour pour faire de cette équipe nationale une famille.

JD pour SOFOOT.com

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