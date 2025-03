Cavani manque un pénalty contre Keylor Navas

Souvenirs, souvenirs.

Edinson Cavani et Keylor Navas (mais aussi Ever Banega, Marcos Rojo et Ander Herrera, entré en cours de jeu) se sont retrouvés sur les canchas argentines. Les Newell’s ont battu 2-0 Boca Juniors, et Edinson Cavani a raté son pénalty en seconde période. Le gardien a ensuite arrêté la reprise de Rodrygo Battaglia. Boca est deuxième du groupe A Torneo Betano, le tournoi d’ouverture du championnat argentin, Newell’s passe onzième (sur 15). Les huit premiers de chaque groupe s’affrontent ensuite pour des huitièmes de finale.…

UL pour SOFOOT.com