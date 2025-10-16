Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès

Une soirée sans matchs nuls.

À l’instar de la journée de mercredi, les quatre rencontres du jour ont sacré un vainqueur. Une soirée qui a une nouvelle fois fait étal du talent des écuries anglaises. Si Chelsea a montré la voie mercredi soir face au Paris FC (4-0), Manchester United et Arsenal lui ont emboité le pas. Les Red Devils se sont ainsi offertes un deuxième succès consécutif sur la plus petite des marges face à l’Atlético de Madrid grâce à la réalisation de Fridolina Rolfö (0-1, 24 e ). Arsenal de son côté a mis fin à sa gueule de bois après sa défaite sur sa pelouse face à l’OL Lyonnes (1-2) la semaine passée en se vengeant sur Benfica, bien aidé par le but inscrit contre son camp de Diana Gomes (0-1, 57 e ) avant que le duo Chloé Kelly-Alessia Russo n’a définitivement entériné la victoire des Gunners en fin de match (0-2, 89 e ). …

LB pour SOFOOT.com