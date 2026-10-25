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Carrick résigné après le nouveau revers de Manchester United
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 21:11

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Carrick résigné après le nouveau revers de Manchester United

Carrick résigné après le nouveau revers de Manchester United

À bout de forces. Humilié par Bournemouth ce dimanche à Old Trafford (0-3), Michael Carrick, l’entraîneur des Red Devils, est apparu abattu en conférence de presse . L’ancien milieu de terrain ne se fait que peu d’illusions sur son avenir sur le banc mancunien : « Je comprends totalement la situation. Honnêtement, je ne m’attends à rien de particulier, dans un sens comme dans l’autre. Je continue comme d’habitude. J’adore cet endroit. Je fais toujours ce que je pense être le mieux pour le club, quelle que soit la décision prise. »

Septième match sans gagner

Il faut dire que la situation du club est de plus en plus délicate . Les Red Devils ont enchaîné un septième match consécutif sans victoire, toutes compétitions confondues . De plus, Carrick a décidé de mettre Bruno Fernandes sur le banc après les critiques de l’international portugais à son égard, au lendemain de la déroute à Côme mercredi (4-1). Pour ne rien arranger, le calendrier s’annonce corsé pour les Mancuniens : un déplacement à Chelsea, les réceptions de la Roma et d’Aston Villa, avant d’aller à Anfield à la mi-novembre.…

TM pour SOFOOT.com

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