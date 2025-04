Carlos Tévez veut réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour son jubilé

Le rêve de toute une génération.

Trois ans après sa retraite, Carlos Tévez a annoncé sa volonté d’organiser un jubilé pour célébrer sa fin de carrière . Ces matchs de gala, typiques du football argentin, réunissent généralement d’anciens coéquipiers du joueur célébré dans une ambiance amicale et dans un stade en ébullition. Si « Carlito » n’a communiqué aucun détail sur cet événement, il voit tout de même les choses en grand, puisqu’il souhaite réunir ni plus ni moins que les deux plus grands joueurs de son époque : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo . L’ancien attaquant peut en effet se targuer d’avoir côtoyé les deux hommes durant sa carrière : à Manchester United pour CR7, et en sélection argentine pour Leo.…

FL pour SOFOOT.com