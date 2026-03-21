Carlos Tevez et Ousmane Dembélé changent complétement de style

L’apache change de crémerie. Retraité des terrains, Carlos Tevez mène désormais gentiment sa barque sur les bancs de touche, actuellement du côté de Talleres de Cordoba . Ce qui ne l’empêche pas de se balader entre les podcasts, les terrains de padel mais aussi de profiter de la petite lucarne .

Une future carrière d’acteur pour Tevez et Dembélé ?

Alors que Netflix vient de sortir un spin off de Peaky Blinders consacré au personnage principal Thomas Shelby, voilà que Tevez y est allé de sa petite collaboration avec le géant mondial. Dans un petit jeu de rôle assez drôle, on le voit se transformer à mesure qu’il commence à s’imprégner du personnage , jusqu’à devenir un véritable Peaky Blinder et à s’habiller comme un Shelby, se fendant même d’un « I love Birmingham » d’un accent qui ferait hurler les aficionados de la série.…

JF pour SOFOOT.com