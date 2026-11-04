Carlo Molinari, le granit grenat

Depuis plus d'un demi-siècle, son nom était associé au FC Metz. Et ce 4 novembre 2026, le président Molinari s’est éteint à l’âge de 93 ans. Un homme qui a consolidé les fondations du club lorrain, avec son audace et son pragmatisme. Hommage à Don Carlo.

Le stade Saint-Symphorien peut être fier de sa nouvelle tribune sud, terminée l’été 2022, première étape d’une mue complète. Un chantier que Carlo Molinari a attendu de nombreuses années, pour remplacer la précédente qui n’avait eu droit qu’à de petites retouches depuis son inauguration en 1961. À cette époque, le futur président n’était encore qu’un simple supporter du FC Metz, détenteur de quatre abonnements : un pour lui, les trois autres pour ses proches ou les clients de sa concession de poids lourds IVECO. « Je me souviens encore des places : 500, 502, 504 et 506. » Des sièges situés juste en dessous de ceux réservés à la presse et du même côté du terrain que la corbeille présidentielle, où il s’installera dès 1967. Un abonné à vie qui accompagnera le club sans jamais le quitter des yeux. Si bien qu’à la suite de la disparition de son emblématique président ce mercredi 4 novembre 2026, le FC Metz n’a pas besoin de chercher plus loin un nom pour la dernière pièce de la « deuxième cathédrale » de la ville. La « Tribune Molinari » s’impose d’elle-même, pour tout ce que Carlo a apporté au peuple grenat.

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Tous propos issus de Carlo Molinari, sang grenat , de Pierre Théobald aux Éditions du Quotidien, 2016.



1. Village de Meurthe-et-Moselle proche de la frontière luxembourgeoise, comptant une grande communauté italienne.



2. Le gardien adverse n’était pas qualifié.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com