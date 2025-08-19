Carlo Ancelotti ne devrait pas convoquer Vinícius Júnior avec le Brésil en septembre
Vinícius reste à la casa .
Après avoir évolué sous ses ordres pendant quatre saisons au Real Madrid, Vinícius Jr. ne sera pas convoqué par Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne pour les éliminatoires de la Coupe du monde, selon les informations de Globo . Une liste préliminaire aurait été récemment été transmise à la FIFA et le nom du numéro 7 merengue n’y serait pas inscrit, explique le média brésilien.…
ARM pour SOFOOT.com
