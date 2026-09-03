Carlo Ancelotti encense José Mourinho

Vrai reconnaît vrai. Alors que Carlo Ancelotti peine à convaincre du côté du Brésil , le tacticien au sourcil levé a tressé des lauriers à José Mourinho en glissant une petite décla d’amour au Real Madrid. En visite du côté de sa deuxième maison, Don Carlo a claqué : « C’est mon club, le Real Madrid c’est chez moi, c’est ma famille, ça représente tout et j’en garde des souvenirs extraordinaires. Je suis passé du statut d’entraîneur au statut de supporter du Real Madrid. […] Chaque fois que le Real Madrid joue, je suis devant la télévision. »

Ancelotti confiant pour le Mou’

« Il est très bon depuis longtemps, j’ai de bons rapports avec lui, explique Ancelotti senior, explique le coach aux cheveux blancs à propos de sa relation avec le Special One . […] Il peut tirer parti de ce grand club qu’il connaît très bien, ça va très bien se passer. Je suis convaincu qu’il va faire du très bon travail ici. »…

SW pour SOFOOT.com