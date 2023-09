Carburants : Bruno Le Maire salue la décision de Total et "veille sur les prix comme le lait sur le feu"

S'il a exclu une nouvelle fois la piste d'une nouvelle remise à la pompe, le ministre dit ne pas "tout écarter d'un revers de main". Pour l'heure, l'exécutif salue la décision du géant pétrolier français, qui maintiendra son plafond à 1,99€ "tant que les prix resteront élevés".

Bruno Le Maire, le 1er juillet 2023, à Paris ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Le groupe pétrolier TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, annonce mardi 12 septembre qu'il prolongera l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du diesel dans ses 3.400 stations, "tant que les prix resteront élevés".

"Je salue la décision de Total. Ca fait une semaine que nous en parlons avec Patrick Pouyanné". C'est une décision qui dans la méthode rassemble l'Etat et une entreprise privée : une décision collective, et donc va dans le bon sens", a réagi le ministre de l'Economie et des finances, à l'antenne de LCI .

"Notre méthode, c'est de partager le fardeau de l'inflation"

Bruno Le Maire souhaite désormais "que les distributeurs se joignent à ce mouvement". "Ils ont plein d'option", juge le ministre, évoquant les possibilités de plafonnement ou de vente à prix coûtant. "De manière plus globale, notre méthode, c'est de partager le fardeau de l'inflation". "L'Etat ne peut pas prendre sur ses seules épaules le fardeau de l'inflation. Si des entreprises privées y participent, c'est une bonne décision", juge t-il.

Interrogé sur son refus de nouvelles ristournes à la pompe, le ministre a répété que selon, la remise sur les carburants est une "triple erreur", écologique, budgétaire et diplomatique. " Je veille sur le prix du carburant comme le lait sur le feu. C'est extraordinairement sensible. J'écarte pas tout d'un revers de main" , a t-il soutenu.

La ministre Agnès Pannier-Runacher a dit en même temps sur RMC être en contact avec "Système U, Carrefour et les autres acteurs de la grande distribution" et elle "croi(t) savoir qu'effectivement il y aura d'autres annonces".

"Je remercie et Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités, et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburants" qu'ils en fassent autant, a-t-elle ajouté. Intermarché a annoncé vendre ses carburants à prix coûtant le dernier week-end du mois.

Les prix des carburants en France sont remontés cet été: la semaine dernière en moyenne, le SP95-E10 se vendait à 1,9359 euro le litre (+0,9 centime par rapport à la semaine précédente), le gazole à 1,88 euro (+2,3 centimes) et le SP-98 à 2 euros (stable): des tarifs qui n'avaient pas été aussi élevés depuis avril pour l'essence et février pour le gazole, selon les statistiques du ministère de la Transition énergétique.