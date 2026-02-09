 Aller au contenu principal
Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 10:20

Humour ou discrimination ? Alors que leurs protégés déroulaient sur la pelouse, les ultras du PSG ont dévoilé plusieurs banderoles dans la tribune Auteuil tout au long du match. Si certaines ne prêtent pas à débat ( « Paris contre le racisme » ), un tifo a particulièrement fait parler . On y voit un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise dpd, vêtu d’un jogging de Chelsea et transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs » , en référence à un trop célèbre chant homophobe repris dans des nombreuses tribunes de l’Hexagone.

Hier, le @PSG_inside a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle. https://t.co/ThzZFOIjbe…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
