Ousmane Dembélé impressionne même ses anciens coéquipiers
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 11:50

Le petit Ousmane il a changé. Longtemps considéré comme un joueur talentueux mais peu décisif, Ousmane Dembélé s’est mué en véritable buteur pour le PSG depuis la saison dernière . Dernière illustration en date de cette métamorphose : son doublé retentissant contre l’OM, dimanche soir. De quoi impressionner Samuel Umtiti, qui fut son coéquipier à Barcelone. « Il était plus jeune, un peu plus insouciant. Il était moins buteur, moins décisif mais il a pris en maturité, c’est incroyable , s’est extasié l’ancien lyonnais sur RMC. Il est décisif tout simplement. »

Merci Luis Enrique ?

Un nouveau statut qui doit beaucoup à son entraîneur Luis Enrique . « Sa position l’aide beaucoup plus à l’être. Sur les côtés, il jouait beaucoup plus les yeux fermés et sur un terrain, tu es obligé de bien ouvrir les yeux pour faire la bonne passe , estime celui qui a été sacré champion du monde aux côtés de Dembouz’ en 2018. Je pense que Luis Enrique l’a beaucoup aidé et je pense qu’il s’est pris en mains. Dans la tête, je pense que c’est un homme différent. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
