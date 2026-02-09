 Aller au contenu principal
Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 12:08

Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique

Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique

Une grosse victoire avant une grosse punition ? Suite au comportement de certains de ses supporters, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la LFP . Selon les informations du Parisien , les chants , les banderoles et les fumigènes utilisés au Parc des Princes ont fortement déplu à la Ligue.

Des messages qui ne passent pas

L’un des tifos déployés par les Parisiens n’a pas manqué de faire réagir. Cette bâche représente un livreur « dpd » vêtu d’un bas survêtement de Chelsea et d’une casquette de l’OM et apportant un carton sur lequel est dessiné un rat, injure proférée à l’encontre des Marseillais dans un chant à l’origine raciste. Et le message est clair : « Les Marseillais, c’est des livreurs. » Tout en finesse.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
