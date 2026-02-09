Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique
Une grosse victoire avant une grosse punition ? Suite au comportement de certains de ses supporters, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la LFP . Selon les informations du Parisien , les chants , les banderoles et les fumigènes utilisés au Parc des Princes ont fortement déplu à la Ligue.
Des messages qui ne passent pas
L’un des tifos déployés par les Parisiens n’a pas manqué de faire réagir. Cette bâche représente un livreur « dpd » vêtu d’un bas survêtement de Chelsea et d’une casquette de l’OM et apportant un carton sur lequel est dessiné un rat, injure proférée à l’encontre des Marseillais dans un chant à l’origine raciste. Et le message est clair : « Les Marseillais, c’est des livreurs. » Tout en finesse.…
SW pour SOFOOT.com
