Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique

Une grosse victoire avant une grosse punition ? Suite au comportement de certains de ses supporters, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la LFP . Selon les informations du Parisien , les chants , les banderoles et les fumigènes utilisés au Parc des Princes ont fortement déplu à la Ligue.

Des messages qui ne passent pas

L’un des tifos déployés par les Parisiens n’a pas manqué de faire réagir. Cette bâche représente un livreur « dpd » vêtu d’un bas survêtement de Chelsea et d’une casquette de l’OM et apportant un carton sur lequel est dessiné un rat, injure proférée à l’encontre des Marseillais dans un chant à l’origine raciste. Et le message est clair : « Les Marseillais, c’est des livreurs. » Tout en finesse.…

SW pour SOFOOT.com