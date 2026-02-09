Pavel Šulc demande des conseils à l'IA

Comment marquer en Ligue 1 ? La réponse avec Pavel Šulc , le Tchèque auteur d‘une saison remarquable avec l’Olympique lyonnais ( dix buts en dix-neuf matchs). Il a tout naturellement demandé à l’IA Grok du réseau d’Elon Musk « comment marquer un but normal » ?

L’homme en forme de l’OL

Depuis quelques matchs, le joueur formé au Viktoria Plzen multiplie les buts atypiques : contre Nantes en renard des surfaces, face à Monaco une frappe lointaine, lors du match au Paris FC avec lob génial sur Obed Nkambadio ou encore son but sacré comme le plus beau du mois de janvier contre Brest.…

AR pour SOFOOT.com