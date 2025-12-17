 Aller au contenu principal
Canal+ préfère le porno à la Ligue 1
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 10:25

Canal+ préfère le porno à la Ligue 1

Canal+ préfère le porno à la Ligue 1

Sortez les mouchoirs.

À l’occasion d’une soirée de révélation des projets de Canal + pour l’année 2026, le président la chaîne Maxime Saada en a profité pour se payer la LFP . « On est fier d’avoir été les premiers à diffuser de la Ligue 1 et du porno… [Depuis], on a gardé le porno ! » , s’est-il exclamé sur la scène de l’Olympia.…

CMF pour SOFOOT.com

