Canal+ préfère le porno à la Ligue 1
Sortez les mouchoirs.
À l’occasion d’une soirée de révélation des projets de Canal + pour l’année 2026, le président la chaîne Maxime Saada en a profité pour se payer la LFP . « On est fier d’avoir été les premiers à diffuser de la Ligue 1 et du porno… [Depuis], on a gardé le porno ! » , s’est-il exclamé sur la scène de l’Olympia.…
CMF pour SOFOOT.com
