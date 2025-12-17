En Italie, le Buffon de Giorgia Meloni

Gianluigi Buffon, champion du monde 2006, a exprimé sans nuance son admiration pour Giorgia Meloni. Au-delà de l’indignation facile, sa prise de position nous indique que le foot est, lui aussi, tout à fait prêt à s’accommoder de la vague populiste qui déferle sur l’Europe.

« Elle représente la nation de la meilleure façon qui soit. Elle est au gouvernement depuis longtemps, c’est un accomplissement formidable. » Le soutien inconditionnel, et fondamentalement sincère à Giorgia Meloni, apporté par Gianluigi Buffon, indiscutablement l’une des légendes du calcio , s’avère révélateur de l’atmosphère actuelle en Europe. Autre fait significatif : cette déclaration a surtout été balancée lors de la visite de l’ancien portier de la Juventus et du PSG à l’ Atreju , une sorte de fête partisane organisée par la Gioventù Nazionale , la branche jeunesse du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia .

Il s’y est rendu accompagné du ministre des Sports, Andrea Abodi. La présence de ce dernier n’est pas davantage étonnante. S’il se positionne aujourd’hui officiellement comme un « indépendant », il fut au lycée militant du Fronte della Gioventù , l’organisation de jeunesse associée à la droite post-fasciste italienne ( Movimento Sociale Italiano) , à une époque (les années 1970) où les descendants des chemises noires se préoccupaient beaucoup moins de leur dédiabolisation.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com