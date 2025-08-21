Canal+ menace d’attaquer en justice la LFP pour obtenir la diffusion de la Ligue 1

Qui a dit que le championnat français était ennuyeux ?

Le torchon brule entre Canal+ et la LFP. On apprenait ce mardi auprès de L’Équipe qu’un deal entre les deux parties pour diffuser la Ligue 1+ avait capoté à la dernière minute, alors qu’un accord était en passe d’être trouvé. Un bras de fer est en cours depuis que la Ligue a demandé à Canal de retirer ses poursuites judiciaires entamées depuis le fiasco de Mediapro. La chaîne de Vincent Bolloré a refusé et a surenchéri ce mercredi en envoyant un ultimatum à la LFP , selon les dernières informations du quotidien sportif.…

ARM pour SOFOOT.com