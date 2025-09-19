Canal+ face à la menace des géants du streaming pour la Ligue des champions
GAFA toi.
Selon L’Équipe , l’UEFA s’apprête à relancer l’appel d’offres pour les droits télé de la Ligue des champions sur la période 2027-2030. Actuellement, Canal+ débourse 480 millions d’euros par saison pour retransmettre l’intégralité des compétitions européennes , un contrat record qui court encore jusqu’à la fin de la saison prochaine et possiblement la dernière……
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
