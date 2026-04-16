Ça va être la fête à Évreux

Évreux en folie ! De la cour d’école à la cour des très très grands . Il se bagarraient ballon au pied entre CM 1 et CM2, voilà désormais Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé prêts à se faire face en demi-finale de Ligue des champions. Ils avaient déjà coché la case équipe de France, rencontre de C1 (en poules), et maintenant, il y a le dernier carré . Une anecdote qui n’a pas manqué de faire réagir le Bavarois au micro de Canal+, tout sourire : « C’est juste incroyable. Ce match, beaucoup gens d’Evreux vont être présents je pense. Je vais devoir commander beaucoup de places . »

Paris « ça joue au foot »

Toujours au micro du diffuseur, le défenseur, qui a brillé avec une jolie passe décisive pour Harry Kane , s’est repenché sur la rencontre épique face au Real. « On savait qu’on jouait à la maison. On est très heureux de cette victoire. Ce n’était pas un match facile , a-t-il commenté. J’ai eu beaucoup de boulot aujourd’hui, d’ailleurs je n’ai plus beaucoup de voix . »…

JF pour SOFOOT.com