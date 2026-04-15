Paris-Bayern, les séries vont devoir s’arrêter

Stats Foot nous sort encore des pépites. Alors que le Bayern vient de rejoindre le PSG dans le dernier carré, voilà que le meilleur statisticien de Twitter nous dégote quelques perle qui devraient rassurer les Parisiens, inquiets d’affronter un de leurs bourreaux de la phase de poule, ou pas…

Les chiffres vont se contredire

Pour le négatif pur et dur , voilà désormais cinq rencontres de Ligue des champions de suite que le PSG se fait taper par les Bavarois. L’intermède en Coupe du monde des clubs ne pèsent pas bien lourd là-dedans et Paris va devoir se faire violence pour renverser la dynamique. D’ailleurs, personne n’a plus battu le champion d’Europe que le Bayern dans l’histoire de la compétition .…

JF pour SOFOOT.com