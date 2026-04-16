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Bayern-Real : et à la fin, c'est le foot qui gagne
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 01:13

Bayern-Real : et à la fin, c'est le foot qui gagne

Bayern-Real : et à la fin, c'est le foot qui gagne

À part quelques adorateurs de Kings League ou de nouveaux reconvertis dans le padel, éternels aigris, chaque être humain qui était devant ce Bayern Munich-Real Madrid s'est forcément régalé. Le football, autant magnifique que toxique, sait rappeler par intervalles complètement aléatoires qu'il est le sport le plus imprévisible et spectaculaire au monde. Au malheur de ceux qui aimeraient le démoder.

Impossible de se dire que le match aller n’allait faire office que d’amuse gueule. Mardi dernier au Bernabéu, on se pensait déjà calé, sans savoir que Munich allait recevoir avec le combo entrée-plat-dessert. À l’arrivée, ce sont avec les dents du fond qui baignent que tout fan de football va s’endormir ce mercredi soir. Au menu de ce banquet teuton, un abondant quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Au-delà de la simple qualification des Munichois (4-3, 6-4 sur l’ensemble des deux matchs), qui affronteront Paris en demi-finales, les invités retiendront surtout les nombreuses surprises qui les ont divertis toute la soirée. 95 minutes de foot en folie, dans lesquelles ce sport a une nouvelle fois démontré l’étendue de ses scénarios irrationnels, où rien ne se passe logiquement.

35 SECONDES DE JEU ET LE REAL MADRID EST DÉJÀ À HAUTEUR DU BAYERN 😱😱😱 Neuer se loupe complètement et Güler en profite, ce match commence FORT sur CANAL+ 🔥#BAYRMA | #UCL pic.twitter.com/wbpIUihGuH…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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