Cahuzac dépité après le « non-match » de Lens

Au moins, il n’a pas écopé de carton rouge. Yannick Cahuzac était particulièrement déçu de la performance de ses Lensois, défaits 1-0 dans le derby par Lille grâce à un but de l’immortel Olivier Giroud. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur des Sang et Or a réagi à ce « non match » : « On est complètement passé à travers dans tous les domaines. Ce soir, il n’y a rien à dire.»

« On n’a rien proposé »

Quelque peu désabusé, Cahu’ le déplore : rien n’a fonctionné pour le RC Lens sur la pelouse de l’ennemi. « On a essayé de mettre des choses en place, mais on a eu zéro contenu, que ce soit techniquement, dans l’intensité. Avec et sans le ballon, o n n’a rien proposé. On était toujours en retard », regrette-t-il avant de passer à la suite : « À part se la fermer, s’excuser auprès de nos supporters et se remettre au travail, je ne vois pas d’autre chose.» …

MBC pour SOFOOT.com