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Achraf Hakimi élude la question sur sa 13e place au Ballon d'or
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 09:23

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Achraf Hakimi élude la question sur sa 13e place au Ballon d'or

Achraf Hakimi élude la question sur sa 13e place au Ballon d'or

13 e , une place qui ne lui a pas porté malheur. Malgré une nouvelle Ligue des champions remportée et un huitième de finale de Coupe du monde avec le Maroc en 2026, Achraf Hakimi a terminé 13 e du Ballon d’or. Quatre jours après la cérémonie, le Marocain a réalisé son plus gros match de la saison avec le PSG en inscrivant un triplé contre Le Havre.

« Il n’y a aucun problème à ce sujet »

Après le coup de sifflet final, le latéral parisien est passé devant la presse. À la question d’un journaliste marocain de SWKAD qui lui demandait si cette performance était une réponse à son classement au Ballon d’or, jugé décevant pour certains, Hakimi a répondu en darija « qu’il n’y avait aucun problème » à ce propos.…

MBC pour SOFOOT.com

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