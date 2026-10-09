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Cahuzac conquis par la personnalité de son équipe
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 23:49

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Cahuzac conquis par la personnalité de son équipe

Cahuzac conquis par la personnalité de son équipe

Elle est là ! Battu à Monaco avant la trêve internationale, Lens a attaqué le nouveau bloc de compétition du bon pied en battant Lyon vendredi soir (2-1). Cette victoire fait du bien puisque le Racing n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis la première journée. C’est aussi le premier succès du coach Yannick Cahuzac , nommé le 15 septembre. Le Corse n’a pas boudé son plaisir après la rencontre. « C’est une belle victoire, je pense qu’elle est méritée. On a vraiment bien maîtrisé notre première mi-temps. On voulait avoir la possession, lui donner du sens. La première mi-temps est très aboutie » , explique-t-il sur Ligue 1+. Il se félicite aussi de la deuxième période, que son équipe a maîtrisée « jusqu’au carton rouge » de Matthieu Udol.

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