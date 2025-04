information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 17:16

Caen : vers un record d'affluence pour la mission maintien

Un record pour éviter le revers.

C’est dans les moments les plus difficiles que l’on reconnaît la valeur de ses supporters. Eh bien c’est de quoi peut se vanter le SM Caen, actuelle lanterne rouge de Ligue 2 avec un pied et demi en National. Le match de ce week-end contre Martigues est capital pou r la survie du club en deuxième division , et le message semble être passé auprès de milliers de Caennais.…

