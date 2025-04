Caen dit officiellement au revoir à la Ligue 2, la course pour la montée toujours enflammée

Des buts dans tous les stades, un favori pour la montée en Ligue 1 qui jouera en National la saison prochaine, un autre favori pourrait le rejoindre et huit clubs encore concernés par la montée, sacré vendredi en Ligue 2. On fait le point.

→ la descente officialisée pour Caen, une première depuis 1984

Toute sortie de calculette est inutile. Puisqu’il ne reste que trois journées en Ligue 2, qu’une victoire vaut trois points et que Caen est désormais à dix points du 16 ème , les Normands joueront en National la saison prochaine. Malgré une mobilisation générale, l’un des « matchs les plus importants » de la vie de Yann M’Vila et un stade d’Ornano à guichets fermés, Caen a perdu avec la manière contre Martigues (0-3) . Au milieu d’une défense apathique, Steve Solvet a placé sa tête en début de match (0-1, 5 e ), Oucasse Mendy a doublé la mise au point de penalty (0-2, 17 e ) et Milan Robin a crucifié les Normands. Les Caennais auront connu trois entraîneurs, n’ont gagné qu’une fois en Ligue 2 depuis début novembre, n’ont célébré que trois victoires à domicile cette saison, et quittent les deux premières divisions pour la première fois depuis la saison 1984-1985. Alors les banderoles anti-Mbappé on essaimé du côté du kop normand, et c’est logique.

…

UL pour SOFOOT.com