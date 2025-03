Caen, Clermont et Martigues voient le National se rapprocher

La barque de Charon arrive…

Caen, Martigues et Clermont peuvent commencer à sérieusement beaucoup beaucoup s’inquiéter, se gratter les poils et promettre des primes de matchs à chaque victoire jusqu’à fin mai. Les trois derniers de Ligue 2 ont perdu lors du multiplex de Ligue 2 de cette 26 ème journée. Le Caen de Michel der Zakarian, alors qu’il affrontait un Laval vainqueur d’un seul match lors des deux derniers mois, a perdu malgré 17 000 spectateurs présents à D’Ornano (0-1) . Sans Alexandre Mendy, Yann M’Vila et Samuel Grandsir, les Normands n’ont jamais réussi à revenir dans un match mal entamé à cause de William Kokolo.…

UL pour SOFOOT.com