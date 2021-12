Mariah Carey, Britney Spears, Kim Kardashian...: les plus beaux sapins de stars

Les photos de sapins fleurissent sur les comptes Instagram des célébrités crédit photo : Capture d'écran Instagram

En cette période de préparatifs avant les fêtes, le sapin de Noël est au cœur de toutes les conversations. Sur les réseaux sociaux, les célébrités le décorent en famille ou posent pour un selfie souvenir. Mini ou maxi, traditionnel ou original, qui décrochera le titre du plus beau sapin de Noël ?

Le sapin de Madonna

Chez Madonna, on décore le sapin déguisé en elfe en dansant sur «Last Christmas» de Wham! La pop star pose devant un arbre de Noël surmonté d’un ange doré, entourée de quatre de ses enfants: David, 16 ans, Mercy James, 15 ans, et les jumelles Stella et Estere, 9 ans.

Le sapin de la famille Baldwin

La femme d’Alec Baldwin a dévoilé une photo du couple et de leur tribu en plein shopping de Noël.

Le sapin de Pink

La chanteuse Pink a publié une photo de sa fille, Willow, et son fils, Jameson, perchés sur une échelle, en train de décorer le sapin. En légende: «Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?»

Selfie devant le sapin

Le sapin de Mariah Carey

Qui mieux que Mariah Carey et son tube «All I want for Christmas is you» pour nous mettre dans l’ambiance de Noël? La diva pose avec son chien devant un magnifique sapin scintillant or et argent où l’on peut apercevoir des décorations siglées de ses initiales. En toute simplicité.

Le Sapin de Gwen Stefani

Habillée d’une robe en tulle bleu ciel, Gwen Stefani pose devant un sapin argenté. En 2017, la chanteuse avait enregistré un album de Noël intitulé «You make it feel like Christmas».

Le sapin de Britney Spears

Britney Spears, qui vient de fêter ses 40 ans et profite de sa liberté retrouvée après 13 ans de tutelle, a débuté les préparatifs de Noël très en avance cette année. La pop star multiplie les selfies devant son sapin de Noël. Tantôt en combinaison léopard, tantôt habillée d’une petite robe rouge, Britney a l’air plus épanouie que jamais!

Le sapin de Drew Barrymore

Drew Barrymore offre à ses followers un avant/après.

Le Sapin de Jessica Alba

Jessica Alba apporte la touche finale à son maquillage de fêtes. L’actrice est la fondatrice de la marque de cosmétiques Honest.

Le sapin de Charlotte Gainsbourg

Charlotte Gainsbourg nous offre un cliché en toute simplicité devant un sapin scintillant orné de décorations rouge et or.

Ces stars qui font les choses en grand

Le sapin de Jennifer Garner

Oups! «J’ai dit aux enfants que l’on pouvait prendre un plus grand sapin cette année parce que l’on a déménagé et que le plafond est plus haut, mais on vient de me le livrer et je ne suis plus du tout sûre que c’est celui que nous avions choisi» expliquait une Jennifer Garner amusée à ses fans dans une vidéo postée sur Instagram en 2019.

Le sapin de la reine Elizabeth II

Qui dit (très) grand sapin dit (très) grande échelle. Au château de Windsor, on s’active pour décorer ce géant de 6 mètres de haut installé dans le St. George’s Hall. C’est dans cette forteresse médiévale située à 30 kilomètres de Londres que la reine Elizabeth II réside depuis deux ans, et c’est dans cette même pièce qu’Harry et Meghan ont organisé la réception de leur mariage, et présenté leur fils Archie.

Ceux qui misent sur l’originalité

Il y a les sapins classiques, avec des boules et des guirlandes, une étoile ou un ange au sommet… et puis il y a les autres. Lorsqu’elle était en couple avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez avait décoré son sapin avec une centaine de roses rouges.

Le sapin de Romane Bohringer

Mention spéciale à l’actrice Romane Bohringer, à l’affiche de la série «L’Amour Flou» sur Canal+, qui remporte la palme de l’originalité côté décorations: Prince, Freddie Mercury, un casque, un hamburger et ses frites, un cosmonaute, une boîte de caviar ou encore un micro.

Le sapin blanc de Kim Kardashian

Cette année le blanc est à l’honneur. Kim Kardashian a dévoilé la photo d’un immense sapin recouvert de neige artificielle et paré de guirlandes lumineuses.

Le sapin de Brooklyn Beckham

Brooklyn, l’aîné des enfants Beckham, et sa fiancée Nicola Peltz ne remporteront pas le prix du plus grand sapin, mais c’est sans conteste le plus mignon.

14 millions d’euros pour le sapin le plus cher du monde <p data-infobox-text=""> Le sapin le plus cher du monde se trouve en Espagne, dans l’hôtel cinq étoiles Kempinski situé à Marbella, sur la Costa del Sol. Décoré par la designer britannique Debbie Wingham, spécialiste des records du genre, il est paré de 500 ornements en or et en pierres précieuses estampillés Cartier, <a data-cms-id="bc9dd017c085018fac0d7a0a4199a248" data-cms-type="news"> Chanel </a> ou Bulgari, de billets gaufrés à l’or ou encore de flacons de parfum. </p> Le sapin le plus cher du monde se trouve en Espagne, dans l’hôtel cinq étoiles Kempinski situé à Marbella, sur la Costa del Sol. Décoré par la designer britannique Debbie Wingham, spécialiste des records du genre, il est paré de 500 ornements en or et en pierres précieuses estampillés Cartier, Chanel ou Bulgari, de billets gaufrés à l’or ou encore de flacons de parfum.

