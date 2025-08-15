Etats-Unis: Rebond des prix à l'importation en juillet

Des tomates mexicaines destinées à l'exportation vers les États-Unis

Les prix à l'importation aux États-Unis ont rebondi en juillet, tirés par la hausse des prix des biens de consommation, montrent les données publiées vendredi par le département du Travail, envoyant le signal d'une accélération prochaine de l'inflation dans la première économie mondiale.

Ils ont augmenté de 0,4% en juillet, après une baisse de 0,1% en juin (révisé de +0,1%) et alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stagnation en juillet.

Sur un an, les prix à l'importation ont baissé de 0,2% après -0,5% en juin.

Bien que les prix à l'importation n'incluent pas les droits de douane, leur niveau élevé suggère que les pays exportateurs ne réduisent pas leurs prix pour compenser l'impact de la hausse des coûts.

Jeudi, les données des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont montré une forte hausse hors composantes volatiles, renforçant les prévisions des économistes d'une accélération de l'inflation dans les mois à venir, malgré une répercussion modérée des droits de douane jusqu'à présent.

Les prix des carburants importés ont augmenté de 2,7% en juillet après +0,8% en juin tandis que ceux des denrées alimentaires ont baissé de 0,1% après -1,3 % le mois précédent.

Hors carburants et denrées alimentaires, les prix à l'importation ont progressé de 0,3%.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Augustin Turpin, avec Lucia Mutikani)