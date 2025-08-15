 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etats-Unis: La croissance des ventes au détail ralentit en juillet
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 14:56

Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco

Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco

La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en juillet d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Ces ventes ont progressé de 0,5%, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters et après une hausse de 0,9% en juin (révisé de +0,6%).

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont augmenté de 0,5%, contre une augmentation de 0,8% en juin (chiffre révisé de 0,5%). Le consensus tablait sur une hausse de 0,4%.

Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank