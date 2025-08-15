Etats-Unis: La croissance des ventes au détail ralentit en juillet

Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco

La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en juillet d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce.

Ces ventes ont progressé de 0,5%, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters et après une hausse de 0,9% en juin (révisé de +0,6%).

Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, les ventes ont augmenté de 0,5%, contre une augmentation de 0,8% en juin (chiffre révisé de 0,5%). Le consensus tablait sur une hausse de 0,4%.

Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)