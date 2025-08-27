Ça se réchauffe entre beIN Sports et la LFP pour la diffusion de la Ligue 1

Ça se réchauffe entre beIN Sports et la LFP pour la diffusion de la Ligue 1

Le feuilleton s’approcherait-il de sa fin ?

En conflit depuis le début de l’été, beIN Sports et la LFP pourraient enfin venir à bout du litige qui les oppose quant à la diffusion du match du samedi de Ligue 1, selon les informations de L’Équipe . La Ligue avait posé plusieurs conditions à la diffusion du championnat par la chaîne franco-qatarie, notamment l’interdiction de diffuser deux fois de suite des matchs de la même équipe ou de diffuser plus de huit matchs d’un club au cours de la saison. Après les négociations de ce mardi, la LFP serait davantage ouverte au compromis , explique le quotidien sportif.…

ARM pour SOFOOT.com