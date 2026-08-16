Ça se complique pour le Barça dans le dossier Rodri

Le tournant de la rigueur. Manchester City n’est pas parti pour lâcher Rodri aussi facilement que prévu par le Barça. Après avoir déjà refusé deux offres des Catalans, les Cityzens en ont refusé une troisième ce samedi , malgré la volonté du champion du monde de rallier la Ciudad Condal .

80 millions d’euros non négociables

Selon Marca , Manchester City ne laissera pas filer le capitaine de la sélection espagnole pour moins de 80 millions d’euros . Selon les informations du quotidien sportif espagnol, la première proposition barcelonaise s’élevait à environ 50 millions d’euros , tandis que la deuxième se rapprochait de la somme exigée par City avec près de 70 millions d’euros proposés. Un montant jugé trop faible par les dirigeants des Skyblues qui n’ont pas infléchi leur position, tout comme celui de la troisième proposition qui n’a pas fuité. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs dont les boards sont jugés proches.…

LB pour SOFOOT.com