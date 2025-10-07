Ça se bouscule pour être bénévole à la prochaine Coupe du Monde
Vu les prix aberrants des places, beaucoup optent pour vivre le Mondial différemment.
Et pour preuve, un million de personnes aurait déposé leur candidature pour devenir bénévole de la plus grande des compétitions de foot , en juin et juillet prochain. Ce chiffre, communiqué par la FIFA au média Sport , est selon l’instance du foot mondial « supérieur à celui de tout autre événement sportif de l’histoire. » Les candidatures sont ouvertes jusqu’en fin de semaine. Parmi ce million de personnes, équivalent à un peu moins de la population totale de Djibouti, 65 000 chanceux pourront prêter main forte à l’organisation de cette 23 e Coupe du Monde de l’histoire.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
