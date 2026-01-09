Ça passe ric-rac pour le Sénégal face au Mali

En supériorité numérique pendant 45 minutes, le Sénégal s'est contenté d'une toute petite victoire face à des Maliens valeureux mais maladroits, à l'image de leur gardien Djigui Diarra. La preuve que les Lions de la Téranga avancent dans ce tournoi avec très peu de marge.

Mali 0-1 Sénégal

But : Iliman Ndiaye (28 e ) pour les Lions de la Téranga

Expulsion : Yves Bissouma (45 e +3) pour les Aigles. …

Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.com