Ça passe ric-rac pour le Sénégal face au Mali
En supériorité numérique pendant 45 minutes, le Sénégal s'est contenté d'une toute petite victoire face à des Maliens valeureux mais maladroits, à l'image de leur gardien Djigui Diarra. La preuve que les Lions de la Téranga avancent dans ce tournoi avec très peu de marge.
Mali 0-1 Sénégal
But : Iliman Ndiaye (28 e ) pour les Lions de la Téranga
Expulsion : Yves Bissouma (45 e +3) pour les Aigles. …
Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
