Ça passe pour Toulouse et le Paris FC, Nancy surprend Grenoble aux tirs aux buts

Dans un multiplex qui aura pris tout son temps pour se lancer (deux malheureux buts en première période), il n’y aura pas vraiment eu de surprise. Première équipe à frapper, le Paris FC a maîtrisé les débats sur la pelouse de Raon-l’Etape, porté par un triplé de Jonathan Ikoné. Un début de solution pour l’attaque des Franciliens, en quête d’un avant-centre ? Des questions que ne se pose pas le Téfécé. Avec un maximum de réussite, c’est en effet Emersonn qui a débloqué la partie pour les Toulousains à Lyon La Duchère, de manière involontaire après un poteau. De retour sur les terrains, c’est ensuite Aron Dønnum qui double la mise, histoire de mettre les siens à l’abri de la réduction du score des locaux sur penalty.

La Ligue 2 elle aussi à la fête

À l’étage du dessous, ça passe aussi pour Bastia. Sous des trombes d’eau, la lanterne rouge de Ligue 2 s’est frayé un chemin à Pontivy grâce à Félix Tomi en fin de partie, bien aidé par une pelouse détrempée et la fatigue dans les jambes des locaux. Le deuxième échelon national ne fera toutefois pas un carton plein, la faute au choc entre deux de ses représentants : Grenoble et Nancy. Une rencontre dans laquelle le dernier mot est revenu aux Nancéiens, menés jusqu’à l’égalisation d’Enzo Tacafred dans le temps additionnel. Puis victorieux aux tirs aux buts, avec au passage une panenka barre rentrante de Zakaria Ztouti.…

TB pour SOFOOT.com