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Ça passe difficilement ces deux clubs anglais en coupe d'Europe
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 21:45

Ça passe difficilement ces deux clubs anglais en coupe d'Europe

Ça passe difficilement ces deux clubs anglais en coupe d'Europe

C’est poussif… Mais ça passe pour ces deux clubs de Premier League en C3 et en C4. La qualification la plus usante est à mettre au profit de Nottingham Forest, sur la pelouse de Midtjylland. Battus 0-1 à l’aller, les coéquipiers de Dilane Bakwa s’en sont finalement sortis aux pénos (1-2, 3-0 TAB) . La faute à des Danois très peu inspirés pendant la séance de tirs au but.

De son côté, Crystal Palace s’est empêtré jusque dans les prolongations pour venir à bout des Chypriotes de Larnaca, et s’en est remis au talent d’Ismaïla Sarr pour obtenir la qualif’ en quarts (2-1) . Il faut dire que Palace ne s’était pas mis dans des conditions optimales pour ce déplacement hostile, en ayant fait nul à l’aller (0-0).…

TJ pour SOFOOT.com

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