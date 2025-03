« Ça ne ressemblait plus à une oreille », le récit glaçant de Jean-Philippe Mateta sur sa blessure

Des nouvelles du Van Gogh français !

Absent des terrains depuis le 1er mars dernier et une terrible blessure subie à la suite d’une sortie horrible de Liam Roberts, le gardien de Millwall, Jean-Philippe Mateta a donné de ses nouvelles ce dimanche dans un entretien accordé à L’Équipe . Le Français va bien, mieux qu’il y a quelques jours en tout cas, et il espère revenir sur le terrain pour le quart de finale de Cup , prévu le 29 mars prochain, face à Fulham. « Je n’ai plus de douleurs à mon oreille, je ne porte plus de pansement, mais je dois rester vigilant : pour éviter qu’elle s’infecte, je dois la laver à chaque fois que je transpire. La semaine prochaine, je devrais pouvoir participer aux oppositions à l’entraînement, mais pour cela j’aurai besoin d’un masque, le temps que mon oreille finisse de guérir » , rassure-t-il.…

AL pour SOFOOT.com